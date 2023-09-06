الحويج يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث إشكاليات المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج بمسؤولي المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات، لعقد اجتماع موسع، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بحضور وزير التربية والتعليم جمعة الجديد، وبمشاركة الإدارات المعنية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد تناول الاجتماع آخر المستجدات للاستعداد للعام الدراسي الجديد ومناقشة الإشكاليات التي تواجه المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات، وملاحظات وزارتي الخارجية والتربية والتعليم، من حيث تطبيق اللوائح والقوانين.

وتناول الاجتماع تنفسذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 61 ) لسنة ( 2021 ) بشأن تنظيم التعليم الحر، وقرار ( 211 ) لسنة ( 2011 ) بالخصوص.

كما تم الإتفاق على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية للمدارس الأجنبية، وبمشاركة كافة الجهات وتقرر عقد لقاءات دورية لمناقشة أية إشكاليات وحلها بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الاختصاص.