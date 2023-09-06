السفيرة البريطانية تشيد بتوحيد المصرف المركزي

أشادت السفيرة البريطانية بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على المستوى المحلي والدولي والمساعدة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات وجذب الشركات البريطانية لاستئناف نشاطاتها في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبالها من قبل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، بمناسبة انتهاء عملها كسفيرة في ليبيا.

وتطرق اللقاء للعديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي.