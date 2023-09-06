شكري: نتطلع لإصدار القوانين الانتخابية في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

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جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء التأكيد على تطلع بلاده إلى إصدار القوانين الانتخابية في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وشدد شكري على ضرورة إصدار القوانين الانتخابية في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وأعلن وزير الخارجية المصري دعم بلاده جهود لجنة 5+5 العسكرية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأكد شكري على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم كل البلاد وتمثل جموع الشعب الليبي.