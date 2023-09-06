الأمين: ما هو المليار؟ اعتاد الناس على ذكر مليارات الدنانير وكأنهم يحتسون الشاي

ليبيا – قال المترشح الرئاسي فضيل الأمين، إن الليبيين باستطاعتهم تصنيع ونشر وإطلاق ثلاث مركبات فضائية بمليار دينار التي ننفقها على المدرعات والمعدات العسكرية التي نقتل بها بعضنا البعض.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تساءل :” ما هو المليار؟ ‏إنه أمر مقلق للغاية كيف اعتاد الناس على ذكر مليارات الدنانير وكأنهم يحتسون الشاي أو الماكياتو، والمليار هو ألف مليون

‏ 1,000,000,000″.

وأشار إلى أن الهند قامت بتطوير وإطلاق مركبة فضائية قمرية هبطت على القمر بقيمة (74.58 مليون دولار)،‏ما يعادل (372.9 مليون دينار ليبي).

وختم الأمين :”نكاد نستطيع تصنيع ونشر وإطلاق ثلاث مركبات فضائية بمليار دينار ليبي التي ننفقها على المدرعات والمعدات العسكرية التي نقتل بها بعضنا البعض”.