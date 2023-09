الدبيبة يبحث مع السفير التركي تسهيل التأشيرات وعودة الخطوط التركية إلى ليبيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

ووفق حكومة الوحدة الوطنية، فقد بحث اللقاء الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين، وإمكانية عودة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

من جانبه، أبدى السفير التركي استعداده لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه استئناف الخطوط التركية رحلاتها من ليبيا.

كما أكد “يلماز” حرص أنقرة الدائم على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وفق قوله.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

