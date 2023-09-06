مجلس الجامعة العربية يرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنة المالية العليا

رحب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي، معتبرها خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة.

كنا أشاد المجلس بجهود لجنة (6+6) لإعداد قوانين الانتخابات الليبية، حاثاً إياها على سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكداً على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماع الدورة (160) على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي تولى الرئاسة خلفا لوزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الدورة السابقة للمجلس.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية بالدول الأعضاء، وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنوروا) فيليب لازاريني.

وترأس وفد ليبيا خلال الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج.

تضمن جدول أعمال هذه الدورة بنوداً عدة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية.

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