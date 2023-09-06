وزير “بيئة الدبيبة” يشارك في القمة الأفريقية للمناخ بنيروبي

شارك وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إبراهيم العربي منير في أعمال قمة المناخ الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 4-6 سبتمبر.

وترأس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وفد دولة ليبيا المشارك في أعمال قمة المناخ الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر قمة المناخ هي الأولى من نوعها التى تنظم في القارة الأفريقية وتشارك في إستضافتها جمهورية كينيا ومفوضية الإتحاد الأفريقي.

ويجمع المؤتمر رؤساء الدول والحكومات وواضعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الأطراف والشباب لتصميم وتحفيز الإجراءات والحلول المتعلقة بتغير المناخ في أفريقيا من خلال توفير منصة للتداول بشأن العلاقة بين تغير المناخ وتحديات أفريقيا.