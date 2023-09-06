شكري يؤكد على ضرورة إصدار القوانين الانتخابية في ليبيا

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال أعمال الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية،اليوم الأربعاء،على ضرورة إصدار القوانين الانتخابية في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وأضاف، أنّ المجلس يدعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

كما شدد على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة، تكون قادرة على حكم سائر البلاد، وتمثل جموع الشعب الليبي وتحافظ على مقدراته، وتنجز المصلحة الوطنية.