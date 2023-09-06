السفير التركي في ليبيا يبدي استعداده لتذليل صعوبات عودة رحلات الخطوط التركية

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أبدى السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، استعداده لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه استئناف الخطوط التركية رحلاتها من ليبيا.

وأكد يلماز خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حرص أنقرة الدائم على تطوير العلاقات الاستراتيجية بـحكومة الوحدة الوطنية.

وبحث الدبيبة والسفير التركي خلال اللقاء الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين، وإمكانية عودة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

كما ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية والسفير التركي تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.