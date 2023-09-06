اللافي: الدور الإيطالي مهم في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جانلوكا البيريني”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

وقال البيان إلن الطرفين ناقشا تعزيز الجهود المحلية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الإفريقي.

ورحب اللافي بالسفير الإيطالي الجديد متمنياً له التوفيق في أداء مهمته الجديدة، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد اللافي على أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة، والوصول إلى إنجاز استحقاق الانتخابات.

وجدد اللافي خلال اللقاء، دعوته لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا، في مختلف المجالات، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في ليبيا.

بدوره أشاد السفير الإيطالي، خلال اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً على دعم بلاده لكافة مساعي المجلس من أجل التوافق وإعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولًا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وفق البيان.

وأكد السفير الإيطالي في الوقت نفسه على أن من مصلحة بلاده ودول المنطقة الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.