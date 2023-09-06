وحدة مكافحة السحر في بني وليد تضبط ساحرًا خطيرًا

العنوان

تمكنت وحدة مكافحة السحر والأنشطة الهدامة بمدينة بني وليد من القبض على ساحر خطير في المدينة.

وأكدت الوحدة أن القبض على الساحر المدعو أ.ع.ز. تم بالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية المساندة بحوزته مجموعة من الكتب التي تتعلق بالسحر والشعوذة، بالإضافة إلى أعشاب وبخورات مستخدمة لاستحضار الجن.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الساحر كان ينشط في المدينة ويستغل هذا النشاط لأغراض غير مشروعة ومضرة.

وذكرت وحدة مكافحة السحر أن المتهم كان يستهدف الأفراد الضعفاء ويسعى لاستغلالهم وإلحاق الأذى بهم.

ووجهت الوحدة تحذيرًا شديد اللهجة للجميع بعدم التورط في مثل هذه الأنشطة أو اللجوء الى السحر بأي شكل من الأشكال.

ودعت الوحدة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو مشتبه به يتعلق بالسحر أو الشعوذة.