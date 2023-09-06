تدشين أول منظومة إلكترونية لمتبرعي مصرف الدم المركزي في سبها

شرع مصرف الدم المركزي في سبها العمل بالنظام الإلكتروني، من خلال تدشينه أول منظومة لـ “المتبرعين“، تدعم تكامل المعلوماتوالبيانات، بما يخدم سهولة توثيق وحفظ بيانات المرضى مع إمكانية توفرها واسترجاعها في أي لحظة، كذلك سهولة وسرعة الوصول إليها.

وتتيح منظومة “المتبرعين“ تسهيل العمل و تنظيمه، وأرشفة المعلومات وحفظها ، وتقديم إحصاءات دقيقة يمكن الوصول إليها في أي وقت حول المتبرعين والراغبين في التبرع ومخزون الدم، كما تتيح التعامل عن بعد والتعامل المباشر أيضًا مع المتبرعين .