حكومة الدبيبة: “يلماز” أكد حرص تركيا على تطوير علاقاتها معنا

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن اللقاء لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وبحسب البيان بحث اللقاء الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين، وإمكانية عودة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

وأبدى السفير التركي استعداده لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه استئناف الخطوط التركية رحلاتها من ليبيا، مؤكدا حرص أنقرة الدائم على تطوير العلاقات الاستراتيجية بحكومة الوحدة الوطنية، وفق البيان.