النيابة العامة تتقصى في واقعة انحراف مسؤول وتأمر بحبسه

حركت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة المراقب المالي المنسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند.

وتقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقعة انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي في البعثة عن مُقْتَضَيَات صيانة المصلحة المعهودة إليه

وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي في بعثة ليبيا لدى الهند على خلفية التحقيق في تهم تتعلق بتجاوزات مالية وتحقيق منافع شخصية غير مشروعة.

وأفادت النيابة العامة بأن المراقب المالي تعمد تكرار بيانات صرف مرتباته حتى استيسر له سحب 186 ألف يورو من المبالغ المعهود إليه حفظها، كما أنه تصرّف في مبلغ قدره 185 ألف يورو بدون تقديم وثائق أو فواتير تثبت مصدر هذه الأموال وغايتها.

وأضافت أن المراقب المالي تورط في إسهامه في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لأشخاص آخرين، حيث تم تحويل مبلغ يبلغ 25 ألف يورو إلى أطراف ثالثة.