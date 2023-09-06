تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.. محور لقاء اللافي والسفير الإيطالي

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البيريني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تعزيز الجهود المحلية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الإفريقي.

ورحب اللافي بالسفير الإيطالي الجديد، متمنياً له التوفيق في أداء مهمته الجديدة،مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

كما شدد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة، والوصول إلى إنجاز استحقاق الانتخابات.

وجدد الكوني خلال اللقاء، دعوته لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا، في مختلف المجالات، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في ليبيا.

بدوره، أشاد السفير الإيطالي خلال اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً على دعم بلاده لكافة مساعي المجلس من أجل التوافق وإعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولًا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي،مؤكداً في الوقت نفسه على أن من مصلحة إيطاليا ودول المنطقة الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.