مجددا رفض ليبيا القاطع.. الطرابلسي يقول إن دولا تسعى لتوطين المهاجرين في البلاد ويعتبر تجار البشر هم أساس هذه الأزمات

قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي إن بعض الدول والمنظمات الدولية تسعى لتوطين المهاجرين في البلاد، وهو ما ترفضه ليبيا بشكل قاطع، وفق قوله.

وأضاف الطرابلسي في مؤتمر صحفي مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن ليبيا أنفقت مليارات الدولارات في إطار إيواء المهاجرين، مشيرا إلى أن ملف الهجرة يتطلب تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطنين بسبب تداعياته الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية على الدولة الليبية، وفق قوله.

واعتبر الطرابلسي أن تجار البشر هم أساس هذه الأزمات وأنهم المسؤولون على غرق المهاجرين في عرض البحر بسبب توفيرهم قوارب متهالكة لنقلهم إلى أوروبا، مؤكدا إغلاق بعض مراكز الإيواء التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة لغرض المتاجرة وإرسالهم عبر البحر.

وأوضح الطرابلسي أن هناك ضررا كبير من الداخلين إلى ليبيا من المهاجرين بطرق غير قانونية، ما أثر سلبا على البلاد أمنيا واقتصاديا، بحسب قوله.

وعن الترتيبات مع الجانب التونسي، قال الطرابلسي إنها تسير بشكل جيد، موضحا أن هناك حلولا فنية قيد التجهيز وخاصة في معبر رأس اجدير، وأنه سيتم تجهيز الحدود بين البلدين لأول مرة بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية وسيتم نشر قوات على طول الخط الحدودي، وفق قوله.

وأضاف وزير الداخلية أن العمل الذي قامت به الوزارة في ملف الهجرة لم يحدث منذ 10 سنوات، وأن الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية والجنوبية تقوم بجهود كبيرة، مشيرا إلى ترحيل نحو 250 مهاجرا إلى بلادهم اليوم بريا.

كما أكد الطرابلسي أنه سيتم ترحيل قرابة 270 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات منها الصومالية والتشادية والنيجيرية والسودانية والبنغلاديشية عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية، موضحا ترحيل 151 مهاجرا غير نظامي من مطار بنينا إلى بنغلاديش أمس الثلاثاء، وأن رحلة إلى باكستان ستنطلق من مطار بنينا الدولي ببنغازي الخميس المقبل لترحيل المهاجرين، وفق قوله.

واعتبر الطرابلسي هذه الترحيلات استكمالا لعدة مراحل قامت بها الوزارة في السابق من ترحيل طوعي للمهاجرين عبر منافذ الدولة المختلفة.

وتوعد الطرابلسي بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل أوكار المخدرات بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبار هذا الملف مرتبطا بشكل مباشر مع ظاهرة انتشار الهجرة في ليبيا، حسب قوله.

المصدر: مؤتمر مشترك لوزارة الخارجية وجهاز مكافحة الهجرة + قناة ليبيا الأحرار

