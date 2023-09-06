وزير داخلية حكومة الوحدة يعلن تشديد المراقبة على الحدود الليبية التونسية

أجرى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، زيارة لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للوقوف على آخر الترتيبات لترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين طوعياً إلى بلدانهم.

وقال وزير الداخلية المكلف في مؤتمر صحفي عقده خلال الزيارة، إن بعض الدول والمنظمات الدولية تسعى لتوطين المهاجرين في ليبيا، مشيراً إلى أنه تم إغلاق بعض مراكز الإيواء التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة لغرض المتاجرة وإرسالهم عبر البحر.

وأضاف الطرابلسي، أنه سيتم تجهيز الحدود الليبية مع تونس لأول مرة بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية وسيتم نشر قوات على طول الحدود.

يذكر أن عدد المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم طوعياً 250 مهاجراً من جنسيات مختلفة من الصومال والسودان ونيجيريا وبنغلادش.

وحضر عملية الترحيل رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومدراء الإدارات والضباط بالجهاز وسفراء ومسؤولين بدول المهاجرين.

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