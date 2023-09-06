“باتيلي” يؤكد استعداد الأمم المتحدة لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة للعمل معاً

الوطن| متابعات

زار المبعوث الأممي لدى ليبيا مدينة العزيزية، حيث استقبله طيف واسع من المواطنين من بينهم منتخبون في البرلمان ومجلس الدولة،وأكاديميون وممثلون عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وعن الأعيان والشيوخ، ونقابيون ومسؤولون أمنيون.

‏وأعرب الجميع عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقة، وإشراكهم فيالعملية السياسية، وفي صنع القرار، والتوزيع العادل للثروات الوطنية، كما أعربوا عن تطلعاتهم إلى ليبيا آمنة وموحدة يسودها الوئام.

وأكد باثيلي على استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلية على جميع المستويات للعمل معًا، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.