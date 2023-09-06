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القبض على المتهم في واقعة قـتـل مسؤول بأحد فروع مصرف الجمهورية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تمكن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية التابع لها بالتنسيق مع مكتب النائب العام واللواء ( 444 – قتال ) التابع للجيش الليبي من ضبط المدعو ( أ . م . س) في منطقة العربان بعد قيامه بقتل المواطن ” النفاتي احمد ابوهيسة ” نائب مدير مصرف الجمهورية فرع الشقيقة” داخل المصرف .

وأوضحت أن عملية القتل جاءت بسبب خلاف قام على اثره الجاني بأطلاق النار من مسدس نوع زاروكي عيار 9 م م ) ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص .

وفي السياق، قال اللواء 444 قتال، :”تمكّنت مفرزةٌ من مفارزِ الْجَيْشِ اللّيبي يوم الإثنين من إلقاء القبض على المدعو: ( ا، م، ا ) والذي قام بقتل المواطن: ( النّفاتي أحمد رمضان ) بمصرف الجمهوريّة”.

وتمّ القبض على الجاني ببلديّة العربان بعد مرور “تسعة ساعات” من واقعةِ القتل والتي وقعت ببلديّة “الشقيقة” وكان بالتّعاون مع مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخليّة.

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