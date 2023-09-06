“أبوزريبة” يبحث إجراءات الأمن والسلامة لمهرجان بنغازي عاصمة الثقافة

اجتمع وزير الدَّاخلية، اللواء عصام أبوزريبة، مع رئيس لجنة التَّرتيبات الأمنية لمهرجان بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، بالعميد سليمان إسرافيل؛ لمناقشة عدّة جوانب تتعلق بِالأمن وَالتَرتيبات اللازمة لِضمان نجاح المهرجان.

وبحث الاجتماع وضع التَرتيبات الأمنية في موقع الاحتفال وضمان سلامة وأمان المُشاركين والحضور والوفود، بِالإضافة إلى مُناقشة الخُطط الأمنية وَالإجراءات الواجب اتخاذها للتصدّي لأي تهديدات أمنية مُحتملة وضمان سلامة الجميع.

وأشاد أبو زريبة بِالجهُود المبذُولة مِن قبل رَئيس لجنة الترتيبات الأمنية وَفريقه فِي التحضير لهذا المهرجان الكبير، كمَا أعرب عَن ثقته فِي قُدرة الجهات الأمنية على تنفيذ الخُطط وَالإجراءات الأمنية بِكفاءة واحترافية، مُشددًا على أهمية العمل المُشترك والتنسيق بين جميع الجهات لتحقيق أهداف الأمن والسلامة.