حماد: على المجلس البلدي شحات سرعة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين

أدى أعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية شحات اليمين القانونية اليوم الأربعاء أمام رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ونائبه سالم الزادمة ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر امصادف، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال عبد الشفيع.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إنه بعد أداء اليمين القانونية تقدم أعضاء المجلس لانتخاب عميد للبلدية عبر صندوق الاقتراع في عملية ديمقراطية أسفرت عن اختيار عيد الصابر عميداً للمجلس البلدي.

وبارك رئيس الوزراء للمجلس البلدي نجاحهم في الانتخابات، حاثًّا إياهم على التفاني والإخلاص في أداء الأمانة التي يحملونها الآن تجاه المواطنين في بلديتهم، وطالبهم بسرعة مباشرة أعمالهم بعد استلام مهامهم من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في بلدية شحات.