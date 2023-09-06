باثيلي يلتقي القيادات السياسية والأمنية والعسكرية وعمداء بلديات منطقة ورشفانة

العزيزية 06 سبتمبر 2023 (وال)- أجرى مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مساء اليوم الأربعاء، زيارة لبلدية العزيزية، للقاء القيادات السياسية والأمنية والعسكرية وعمداء بلديات منطقة ورشفانة.

هذا وكان في استقباله رئيس وأعضاء المجلس التسييري بلدية العزيزية، وأعضاء المجلس النواب والدولة، ورئيس وأعضاء مجلس مشايخ أعيان وحكماء ورشفانة وعمداء بلديات منطقة الجفارة، ومدير مديرية أمن الجفارة، وأمر الكتيبة 55، ورؤساء الأجهزه الأمنية والعسكرية بالمنطقة، ومدير ومعاون مديرية الحرس البلدي جنوب طرابلس، وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وأعضاء المجلس العلمي الجفارة، وعددٍ من عضوات المجالس البلدية بمنطقة الجفارة، ومديرة إدارة التمريض بمستشفى الزهراء.

وعقد على هامش هذه الزيارة؛ اجتماع تم فيه مناقشة عددٍ من المواضيع منها المصالحة الوطنية من خلال مشاركة أعيان وحكماء وأهالي المنطقة، بفعّالية في المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، والتأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد رئيس مجلس أعيان وحكماء ورشفانة للمبعوت الأممي؛ استعداد منطقة ورشفانه في عقد ملتقى للمصالحة الوطنية.

وأشاد المبعوت الأممي – في كلمته – على دور المجلس الإجتماعي في المصالحة الوطنية، داعيًا قيادات وأهالي ورشفانة للمساهمة في المصالحة الوطنية، وأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هدفها حل الأزمة الليبية وليس الوقوف أو دعم طرف معين، وأن ليبيا تحتاج جيش واحد وحكومة واحدة ومؤسسة أمنية واحدة.

كما أكد على ضرورة توحيد الأجسام السياسية والعسكرية والأمنية، للخروج بليبيا إلى بر الأمان.

كما أجرى مبعوث الأمم المتحدة زيارة لمستشفى الزهراء، حيث كان في استقباله عميد بلدية الزهراء، وعددٍ من العاملين بالمستشفى، واختتم زيارته بجولة لبلديتي المعمورة والماية. (وال – العزيزية)

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