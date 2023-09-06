رئيس مجلس الدولة يبحث مع سفير مالطا إجراء الانتخابات الليبية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، اليوم الأربعاء، سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، بمقر المجلس في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن الطرفان اتفق خلال اللقاء على أن الانتخابات هي الحل الوحيد للوضع الراهن، وأنه لابد من وضع كلّ الخلافات جانبا والتركيز على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتحقيق المصالحة الوطنية، الأمر الذي يبذل المجلس الأعلى للدولة كل مساعيه وجهوده من أجل تحقيقه.

كما تباحث الطرفان حول سبل التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

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