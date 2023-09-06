أعضاء المجلس البلدي شحات يؤدون اليمين القانوني أمام رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد”

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أدى أعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية شحات اليمين القانوني اليوم أمـام رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ونائب رئيس الحكومة سالمالزادمة ووزيـر الحكم المحلي سامي الضاوي بمقر وزارة الحكم المحلي في مدينة بنغازي، وبحضور رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمالعبد الشفيع ووكيل عام وزارة الحكم المحلي أبو بكر امصادف.

وافتتح وزير الحكم المحلي جلسة اليمين بكلمة رحب فيها برئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة لحضورهم جلسة اليمين، ثم تطرق الىالعملية الانتخابية والنجاح الذي حققته في البلديات التي جرت فيها الانتخابات مؤكدًا على استمرار الانتخابات حتى تشمل جميع البلدياتالتي انتهت ولاية مجالسها البلدية.

ثم انتخب أعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية شحات عميـد للمجلس في عملية ديمقراطية وشفافة أسفرت عن اختيار عيد الصابر عميدًا للمجلس.