ضبط متهمين متلبسين بالسرقة وسجلت ضدهم عدة وقائع سابقة

تمكن مركز شرطة الصابري بمديرية أمن بنغازي ا يتمكن من ضبط شخصين يمتهنان سرقة محتويات المركبات من نضائد وشاشات واطارات وسجلت ضدهم عدة وقائع .

وحضر إلى مركز شرطة الصابري مواطن وأبلغ شكواه ضد مجهولين قاما بسرقة محتويات مركبته وهي نضديدة وشاشة عرض والأطار الإحتياطي .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بسرعة انتقال أعضاء التحريات وضبط المطلوبين وتم خروج قوة من تحريات المركز بإمرة ر.ع.أ علي البوسيفي إلى مكان الواقعة وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وتم التعرف عليهم وفي أقل من ثلاث ساعات تم ضبطهم متلبسين بالمسروقات بمنطقة الزريرعية وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.م.ر من مواليد 1999 والثاني يُدعى ع.ل.ب من مواليد 1996 وإعترفوا بعدة بسرقات داخل المنطقة الصناعية وسرقة عدد كبير من نضائد المركبات من أمام النادي الليبي بمنطقة الصابري .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة…