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حكومة الوحدة تقرر إيفاد 85 طالبًا من أوائل الشهادة الثانوية للدراسة بالخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارًا بإيفاد 85 طالبًا من خريجي التعليم الثانوي والثانوي الديني للعام الدراسي 2022-2023 لاستكمال دراستهم بالخارج.

ونشرت منصة حكومتنا التابعة للحكومة قائمة أسماء عدد من الطلبة الموفدين، والتي تبدأ باسم الفاروق يوسف محمد علي الشكري من بنغازي الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة بمجموع 99.8%، وتنتهي باسم الزهراء إبراهيم حسين علي من تاجوراء الحاصلة على المركز التاسع المكرر بمجموع 99.2%. بينما لم تنشر الحكومة أسماء بقية القائمة.

وخلال اجتماع مجلس وزراء العادي السابع للعام 2023، الخميس الماضي، أعلن وزير التعليم موسى المقريف ترشيح 83 طالبًا للإيفاد، من بينهم 60 طالبا وطالبة من القسم العلمي، و13 طالبا وطالبا من القسم الأدبي، و10 طلاب من التعليم الديني.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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