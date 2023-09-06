بالصور | القطراني يفتتح العيادة المجمعة بمنطقة السلماني في بنغازي

ليبيا – افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني، أمس الثلاثاء العيادة المجمعة بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي، ضمن مساعي تطوير القطاع الصحي وتوطين الخدمات العلاجية، ونظرًا لما يُمثّله من أهمية بالغة في أولويات الحكومة.

رافق القطراني خلال فعاليات الاِفتتاح، وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة، وزير الصحة- المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور عثمان عبد الجليل بحضور أعضاء مجلس النواب بدر النحيب، وعائشة الطبلقي، وأسمهان بلعون.

وحضر أيضاً وزير الاستثمار علي السعيدي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء عادل عبدالعزيز، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، ومدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي ، ومدير إدارة المشروعات ببلدية بنغازي المهندس أسامة الكزّة، ومدير عيادة السلماني رمزي بولغيب، والمهندس محمد عكاشة مدير مكتب مشروعات بنغازي بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وعدد من مديري إدارات الخدمات الصحية بنغازي وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مكتب مشروعات بنغازي.

وأشاد القطراني بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة والعاملين بالقطاع الصحّي كافة، على ما يبذلونه من جهد متميز، من أجل ضمان توفير بيئة صحية مناسبة وخدمات طبية ونظام صحي متقدم في البلاد.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتوفير الخدمات الصحية والعناية الطبية المجانية للمواطنين، من خلال وزارة الصحة وذلك بحسب تعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد.