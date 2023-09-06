الفاخري: عقب زيارة لجنة إعادة الإعمار لسلوق.. ستباشر الشركات أعمالها الأسبوع المقبل

الوطن| متابعات

أكد وكيل ديوان بلدية سلوق سعد الفاخري أن هناك ثلاث شركات ستصل إلى بلدية سلوق نهاية الأسبوع الجاري استعداداً لمباشرة أعمالالصيانة والتطوير في العديد من المرافق الحيوية بالبلدية .

وكشف الفاخري أنه من ضمن المشاريع سيكون تنفيذ رصف الطرق داخل البلدية، إضافة إلى استحداث وإنشاء حدائق وميادين عامةومشاريع إنارة كاملة لكل أحياء البلدية.

وقال وكيل ديوان البلدية إن هذه المشاريع جاءت عقب زيارة رئيس الحكومة الليبية وأعضاء لجنة إعادة الاعمار إلى مدينة سلوق، والتيهدفت لمعاينة أرض الواقع للمنطقة ومتابعة أوضاع الخدمات فيها، وأطلع الوفد على عدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية التي تحتاجلصيانة عاجلة مستمعين إلى شكاوى سكان المنطقة حول الطرق المتهالكة .

وأضاف الفاخري أنه عقب الجولة عقد الوفد اجتماعًا ضم أعضاء مجلس النواب يوسف الفاخري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سلوق،وعدد من أعيان ومشائخ المدينة.

وأكد رئيس اللجنة أنه اعتمدت عددًا من المشاريع ذات الأولوية القصوى للبدء في تنفيذها في سلوق بداية الأسبوع المقبل.