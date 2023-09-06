ليبيا الان

“دبيبة” يبحث مع السفير التركي عودة خطوط بلاده الجوية إلى ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين، وإمكانية عودة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

وأضاف أن السفير التركي أبدى استعداده لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه استئناف الخطوط التركية رحلاتها من ليبيا، مؤكداً حرص أنقرة الدائم على تطوير العلاقات الاستراتيجية بحكومة الوحدة الوطنية.

Trending

محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع نظيره المصري زيادة التعاون وتبادل الخبرات
Trending

“الكوني” يشدد على ضرورة الاهتمام بمصلحة الآثار والمتاحف في ليبيا






المقال السابقمجلس الجامعة العربية يرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنة المالية العليا
المقال التالىرئيس مجلس الدولة يبحث مع سفير مالطا إجراء الانتخابات الليبية


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك