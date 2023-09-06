الوطن| متابعات

وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية محمد الحويج يشارك في أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، التي عقدتبمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية، بحضور وزراء الخارجية بالدول العربية ودولة اليابانورئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويهدف الحوار إلى تعزيز العلاقات وتوحيد الرؤى حول القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق شراكة على مختلف المستويات لدعمجهود السلام والاستقرار في المنطقة.