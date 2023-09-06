الحصادي: انتظار نتائج التحقيق في جريمة التطبيع “حيلة مفضوحة”

اعتبر عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، أن انتظار نتائج التحقيق في واقعة لقاء وزيرة خارجية المنتهية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما “حيلة مفضوحة”.

وقال الحصادي، عبر حسابه على “تويتر”: إن “القول بأننا ننتظر نتائج التحقيق، بخصوص جريمة التطبيع حيلة مفضوحة، أريد بها الإبقاء على مرتكبي الجريمة وتخدير وتزييف الوعي!”.

وتابع “فإذا لم يوجد تشريع كاف لتجريم التطبيع، هل يعني ذلك تبرئة المطبعين؟!”.

وختم الحصادي موضحًا أن “تيار التأزيم-بأنواعه-فى مأزق بعد كل محاولاته التبريرية والدفاعية عن جريمة التطبيع والمطبعين”.