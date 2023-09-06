باتيلي يدعو لوضع قاعدة انتخابية وتشكيل حكومة موحدة

دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبداللهِ باتيلي،القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلية على جميع المستويات للعمل معاً، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

وأجرى باتيلي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى بلدية العزيزية وعقد لقاءات مع القيادات السياسية والأمنية والعسكرية وعمداء بلديات منطقة ورشفانة.ووصف المبعوث عبر حسابه بموقع “إكس” الزيارة بالمثمرة.

وذكر المبعوث الأممي أن الجميع أعربوا خلال اللقاء، عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقة، وإشراكهم في العملية السياسية، وفي صنع القرار، والتوزيع العادل للثروات الوطنية، كما أعربوا عن تطلعاتهم إلى ليبيا آمنة وموحدة يسودها الوئام.

وأشار إلى أنه جدد خلال اللقاء التأكيد على استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلية على جميع المستويات للعمل معاً، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات