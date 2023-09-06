السفيرة البريطانية تودع ليبيا بكلمات حزينة .. ماذا قالت ؟

ودعت السفيرة البريطانية السابقة لدى ليبيا كارولين هورندال، ليبيا بكلمات حزينة وذلك عقب تعيين سفير بريطاني جديد في البلاد .

وقالت السفارة البريطانية في ليبيا ان السيدة كارولاين هيرندال سوف تنتقل لتشغل منصبا دبلوماسيا آخر .

وكتبت كارولين هورندال، في الوداع: «حزينة جدًا لأني سأغادر ليبيا قريبًا، لكن يسعدني أن أسلم مهامي لزميلي الرائع الدكتور مارتن لونغدن، وأنا متأكدة أنه سيحب ليبيا بقدر ما أحبها».

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا عبر سفارتها لدى ليبيا، تعيين سفير جديد لها في ليبيا خلفًا لـ كارولين هورندال.

السفير الجديد مارتن لونجدن من المقرر أن يتسلم مهام عمله في شهر أكتوبر المقبل.