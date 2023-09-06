حسن الصغير: مدير مكتب المنقوش يشارك في اجتماعات الجامعة العربية

سخر وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، من لجنة التحقيق التي شكلها رئيس المنتهية الدبيبة برئاسة وزيرة العدل في حكومته حليمة البوسيفي للتحقيق في واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما.

وقال الصغير، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “جدية لجنة حليمة في التحقيق مع المتصهينة المنقوش تتجلى في مشاركة مدير مكتب المنقوش مفتاح أبوخريص في اجتماعات الجامعة العربية اليوم”.

وأضاف، أن “المتصهينة تنسب في بيان الخارجية الوحيد بأن الاجتماع جاء بالخطأ وهذه الأخطاء التي تّدعيها إن وجدت يتحمل جزء منها مدير المكتب الوزير فهو المسؤول الأول عن ما يتلقاه الوزير من دعوات وما يلبيه ومن يحضر معه ومن يسجل ما يجري في الاجتماعات”.

وختم موضحًا “عودة على جدية لجنة حليمة كان يجب أن توقف عن العمل الدائرة المقربة من المتصهينة و المسؤولة والمعنية باجتماعات الوزراء”.