“الحويج” من الجامعة العربية: ليبيا لا تقبل الوصاية

ترأس محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة وفد ليبيا في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزاء الخارجية في دورته 160 بمقر الجامعة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الذي يعقد برئاسة ناصر بوريطة وزير الخارجية المملكة المغربية الرئبس الحالي لمجلس الجامعة.

وأكد “الحويج”، خلال كلمته في الجلسة، على موقف دولة ليبيا بخصوص القضية الفلسطينية من خلال مواقفها الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني، كما نوه بضرورة تحسين أداء الجامعة العربية وتطويرها بما يمكنها من اخد دور يواكب المتغيرات والتحديات التي يمر بها العالم اليوم.

وشدد على أن الأمة الليبية تقبل الشراكة ولا تقبل الوصاية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون للجامعة العربية دورا أساسيا في استقرار ليبيا والعمل معها للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة ونزيهة وفق الاتفاق السياسي.