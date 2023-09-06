تونس تستعد لـ”يوم ليبيا” لحصول شركاتها على فرص الأشغال العمومية وتسويق مواد البناء

دعت غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، للإشراف على “يوم ليبيا” المبرمج المقرر انطلاقه يوم 05 أكتوبر المقبل على هامش الصالون، لدعم الشركات التونسية والاستفادة من الفرص المتاحة في ليبيا في الأشغال العمومية وتسويق مواد البناء.

ويستهدف “يوم ليبيا” الفرص الممكنة للدخول في شراكات مع الجانب الليبي لإنجاز المشاريع بين البلدين وفتح أسواق جديدة بالبلدان الإفريقيّة المجاروة، حسب بيان لوزارة التجهيز والإسكان التونسية.

جاء ذلك في إطار الاستعداد لفعاليات الدورة الثامنة عشرة للصالون المتوسطي للبناء ميديبات 2023، حيث استقبلت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان التونسية اليوم الأربعاء، رضا الفراتي رئيس غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس وهشام اللومي المدير العام للغرف، وتناول اللقاء استعراض آخر الاستعدادات لإنجاح هذه الدورة التي سيشارك فيها العديد من الدول الأجنبية والإفريقية.