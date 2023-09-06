الحويج يرأس الوفد الليبي المشارك في الحوار السياسي العربي الياباني

عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة المكلف برئاسة وفد دولة ليبيا على مستوى وزراء الخارجية العرب محمد الحويج. وشارك الحويج خلال أعمال الحوار إلى وزراء الخارجية بالدول العربية ودولة اليابان ورئيس الجامعة العربية احمد أبو الغيط. ويهدف الحوار خلال اعمال الدورة الحالية إلى تعزيز العلاقات وتوحيد الرؤى حول القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق شراكة على مختلف المستويات لدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

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