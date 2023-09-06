الحصادي: انتظار نتائج التحقيق بخصوص جريمة التطبيع حيلة مفضوحة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين مجلسي أن القول بأنه يتم انتظار نتائج التحقيق بخصوص جريمة التطبيع عبارة عن حيلة مفضوحة يراد بها الابقاء على مرتكبي الجريمة وتخدير وتزييف الوعي.

الحصادي قال خلال تغريدة له على موقع التواصل الأجتماعي “X” “فإذا لم يوجد تشريع كافٍ لتجريم التطبيع، هل يعني ذلك تبرئة المطبعين؟!”.

ورأى أن تيار التأزيم بأنواعه في مأزق بعد كل محاولاته التبريرية والدفاعية عن جريمة التطبيع والمطبعين.