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الكشف عن الجهة التي قامت بالقبض على الإعلامي بعملية بركان الغضب والأسباب

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف شقيق عبد المالك المدني، الإعلامي بعملية بركان الغضب سابقًا عن الجهة التي قامت باختطاف شقيقه والأسباب.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء على قيام قوة أمنية بالقاء القبض على “عبد المالك المدني”، المتحدث الإعلامي سابقا بـ“غرفة عمليات بركان الغــضب” من أمام المنزل على تمام الساعة 12:30 دون معرفة مصيره .

وقال المدني، في تصريحات صحفية :”أخي عبد المالك المدني تم نقله بسيارات مدنية من مصراتة إلى طرابلس، وهو متواجد حاليا في مقر جهاز الأمن الداخلي”.

وأشار الى أنه تم توجيه تهمة استغلال ملف التطبيع للتحريض على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية بكتابة منشورات على جروبات واتساب وصفحات فيسبوك.

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