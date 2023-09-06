بريطانيا تعيّن مارتن لونجدن سفيرًا لدى ليبيا

ليبيا – أعلنت بريطانيا،الأربعاء، تعيين مارتن لونجدن سفيرًا جديدا لدى ليبيا،خلفًا لـ كارولين هورندال.

بريطانيا وفي تغريدة نشرتها سفارتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت:” يسعدنا أن نعلن عن تعيين سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا،ونتطلع بشدة كلنا في السفارة إلى العمل معه ومواصلة تعزيز علاقة البلدين”.

ومن جانبه أعرب السفير البريطاني الجديد مارتن لونجدن ،عن سروره كونه يمثل بلاده كسفير جديد للملك البريطاني في ليبيا.

مارتن وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قال:” يسرني جدا أن أمثل المملكة المتحدة كسفير جديد لجلالة الملك في ليبيا هذا الخريف، سأنضم إلى فريق ممتاز من الزملاء البريطانيين والليبيين في السفارة، وأنا متحمس لبدء عملي والتعرف على الناس والأماكن في هذا البلد الرائع”.