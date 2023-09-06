ليبيا تطالب جامعة الدول بلعب دور أساسي لاستقرارها ومساندتها لإجراء الانتخابات

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية محمد الحويج، على موقف دولة ليبيا بخصوص القضية الفلسطينية من خلال مواقفها الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني.

جاء هذا خلال مشاركة الحويج، برئاسة وفد دولة ليبيا في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته 160 الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة بالقاهرة، برئاسة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

وأشار الحويج، خلال كلمته إلى ضرورة تحسين أداء الجامعة العربية وتطويرها بما يمكنها من القيام بدور يواكب المتغيرات والتحديات التي يمر بها العالم اليوم، موكداً على أن الأمة الليبية تقبل الشراكة ولا تقبل الوصاية.

وشدد على ضرورة أن يكون للجامعة العربية دوراً أساسياً في استقرار ليبيا والعمل معها للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة ونزيهة وفق الاتفاق السياسي.

كما صدر عن الاجتماع عدد من القرارات التي تتعلق بمسيرة العمل العربي المشترك وأخرى تتعلق بتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمالية.

وضم الوفد الليبي مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، ومدير ادارة الشؤون العربية أسامة سعيد بغني، ومدير مكتب وزير الخارجية مفتاح بوخريص، ورئيس قسم الجامعة العربية بوزارة الخارجية عبد الرحمن علي الغزير.

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