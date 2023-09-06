“العابد” يؤكد على دعم مشاريع الريادة وحاضنات الأعمال

الوطن| رصد

أكد وزير العمل والتاهيل في الحكومة المنتهية علي العابد، خلال لقائه وزير الشباب بالحكومة المنتهية فتح الله الزني، اليوم الأربعاء، في مكتبه بطرابلس، على عزم وزارة العمل على دعم مشاريع ريادة وحاضنات الأعمال، من خلال برامج التدريب والدعم، والتعاون المشترك بين الوزارتين.

وشدد العابد على أهمية دمج الشباب في سوق العمل، عبر التدريب والتأهيل المهني والتشغيل في القطاع الخاص، مستعرضاً نتائج التعاون المشترك وما نفذ من مذكرات التعاون الموقعة بين الوزارتين، وتقييم نتائج الدورات التدريبية التي أقيمت ضمن المخيمات الشبابية الصيفية.

بدوره، ثمن الزني دور وزارة العمل المنتهية وسعيها من أجل تطوير الشباب ورفع قدراتهم، مشيراً إلى أن وزارته ستعمل على تعزيز التعاون وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين.