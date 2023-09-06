أمطار غزيرة وهبات رياح عاصفة.. مركز طقس اقليمي يوضح اخر تطورات العاصفة المتوسطية المتجهة نحو ليبيا

طقس العرب – يُراقب المُختصين في مركز طقس العرب الإقليمي استمرار تطور النظام الجوي وسط البحر الأبيض المُتوسط فوق المنطقة البحرية الواسعة التي تقع ما بين جزيرة كريت و سواحل ليبيا و إيطاليا و التي تتميز حالياً بدفئ مياه البحر و الذي يُعتبر الوقود في مثل هذه الحالة لإكساب هذه الحالة الجوية المزيد من الطاقة و ذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا.

و تُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى رصد حركة دورانية للسحب الرعدية الكثيفة في وسط البحر الأبيض المتوسط، مع توقعات بأن تتأثر السواحل الليبية خلال اليومين القادمين بتأثيرات غير مُباشرة لهذه العاصفة المتوسطية على شكل هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة على فترات مُتقطعة بالإضافة إلى هبوب رياح نشطة.

و تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية إلى احتمالية تحرك العاصفة المتوسطة مُباشرة للسواحل الشرقية لليبيا يومي الأحد و الإثنين القادمين و تتسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة و هبوب رياح قوية، مع احتمالية تشكل السيول في تلك المناطق.

كما و تُشير ذات الخرائط إلى احتمالية استمرار تحرك النظام إلى السواحل الغربية لمصر نواحي محافظة مرسى مطروح و تؤدي إلى هطول الأمطار في تلك المناطق.