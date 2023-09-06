مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها في حسابات الزبائن اليوم

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

مرتبات تم ايداعها في حسابات الزبائن

مصلحة الاحوال المدنية شهر 8/2023

امن المرافق والمنشات شهر 8/2023

وزارة العمل والتاهيل شهر 8/2023

وزارة الصحة شهر 6/2023 (اسم واحد فقط)

الهيئة الوطنية للتعليم التقني شهر 8/2023

مكتب المعاهد الفنية شهر 5/6/2023

جامعة الجفرة شهر 8/2023

تم ايداع مرتبات وزارة التعليم سرت شهر 8/2023

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

تم اليوم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن .

1/مركز الكفرة للنساء والولادة شهر 8

2/مديرية امن الكفرة شهر 8

3/مكتب العمل والتاهيل الكفرة شهر 8

4/الزراعة شهر 8

5/الشركة العامة للمياه والصرف الصحي شهر 8

6/الخدمات الصحية الكفرة شهر 8

7/هيئة امن المرافق والمنشاة شهر 8

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن الفرع اليوم