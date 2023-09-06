مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها في حسابات الزبائن اليوم

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس
مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
مرتبات تم ايداعها في حسابات الزبائن
مصلحة الاحوال المدنية شهر 8/2023
امن المرافق والمنشات شهر 8/2023
وزارة العمل والتاهيل شهر 8/2023
وزارة الصحة شهر 6/2023 (اسم واحد فقط)
الهيئة الوطنية للتعليم التقني شهر 8/2023
مكتب المعاهد الفنية شهر 5/6/2023
جامعة الجفرة شهر 8/2023
تم ايداع مرتبات وزارة التعليم سرت شهر 8/2023
مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
تم اليوم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن .
1/مركز الكفرة للنساء والولادة شهر 8
2/مديرية امن الكفرة شهر 8
3/مكتب العمل والتاهيل الكفرة شهر 8
4/الزراعة شهر 8
5/الشركة العامة للمياه والصرف الصحي شهر 8
6/الخدمات الصحية الكفرة شهر 8
7/هيئة امن المرافق والمنشاة شهر 8
مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن الفرع اليوم
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