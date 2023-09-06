شركة الخليج للنفط تبحث التعاون مع شركات عالمية متخصصة في حفر الآبار

عقد المهندس محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأربعاء، بمكتبه اجتماعا مع مسؤولين مع شركة الطاقة لمعالجة الآبار وشركة TENDEKA.

وحضر هذا الاجتماع سكوت وتيرس رئيس عمليات Scott Watters وهيثم السويفي مدير مبيعات شمال افريقيا بالشركة ومحمد البكوش مدير الحسابات المالية بالشركة.

يأتي ذلك في إطار البحث عن عقد شراكات لإبرام اتفاقيات مع الشركات النفطية العالمية المتخصصة في حفر الآبار ومعالجة المشاكل والصعوبات الاعتيادية الأكثر تكرارا في عمل الآبار المنتجة بأحدث الطرق والوسائل وأيضا إعادة الآبار المغلقة للإنتاج وتحفيزها لزيادة الإنتاج من النفط.