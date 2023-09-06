داخلية الدبيبة: يجب الابتعاد كل البعد عن القبلية والمواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للدولة

ليبيا – قال عبد المنعم العربي المتحدث باسم وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال إنه منذ أشهر أطلقت وزارة الداخلية الخطة رقم 1 المتعلقة بالعاصمة طرابلس والخطة رقم 2 المتعلقة بطوق طرابلس العاصمة ليس في تسهيل حركة المرور فحسب وإنما لاستيفاء محاضر جمع الاستدلالات المفتوحة من قبل المواطنين وتكثيف العمل وفق الخطة وزيادة العناصر من ذلك حركات التنقل التي حدثت المدة القريبة الماضية من حيث دعم مراكز الشرطة ومديريات الأمن بالأعضاء الخاصة بالمراتب والضباط.

العربي أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد برفقة النائب العام هو توظيف الدعم الكامل سواء الاداري أو التقني لمراكز الشرطة وأقسام المرور والبحث الجنائي لما لها ارتباط مباشر مع المواطنين.

ولفت إلى أن الاجتماع كان لاستعراض نشاطات وانجازات وزارة الداخلية خلال النصف الأول من هذا العام من حيث قضايا الجنايات والجنح والعمل وفق خطوط متوازية مع مكتب النائب العام.

وأوضح أن وزير الداخلية أكد على ضرورة الابتعاد كل البعد عن القبلية والمواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وحتمية التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين فيما يتعلق بتطوير أداء رجل الشرطة وكذلك العمل مع وزارات الدولة الأخرى كوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية التابعة للرئاسي، مشيراً إلى أنه تم دعم هذه الأجهزة لوزارة الداخلية في عدة قضايا منها الحرابة وقطع الطريق.

وبيّن في الختام أن الوزير دعا الأهالي والسكان للاصطفاف مع مكونات وزارة الداخلية لصناعه وخلق الأمن لما له من آثار إيجابية معكوسة على الاستقرار وكذلك الحفاظ على وحده ليبيا والالتزام بالقيم والثوابت الوطنية.