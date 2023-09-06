اتفاق ليبي تونسي على الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات

اعتمدت ليبيا وتونس برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلامتي الجودة والمطابقة بين البلدين.

وحسب بيان صادر عن السفارة التونسية في ليبيا، شارك في مراسم التوقيع السفير التونسي بطرابلس السيد الأسعد عجيلي، والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية التونسي، ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية الليبي، ووكيل وزارة التخطيط الليبية.

بالإضافة إلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، ورئيس الغرفة المشتركة التونسية – الليبية عن الجانب التونسي.

وقال المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، إن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لما لها من تداعيات إيجابية على تنمية وتطور الاقتصاد الوطني بالدولتين التي تشكل كل منهما عمقًا إستراتيجيًا للبلد الآخر.

واعتبر المركز أن هذا البرنامج سيخلق تنافساً شريفاً بين المصنعين بالدولتين، وسيكون عامل الجودة وتكلفة المنتج هو الأساس لتحديد مستوي وحجم التبادل التجاري بين البلدين.