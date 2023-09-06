“الطرابلسي” يبحث ترتيبات ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم

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أجرى وزير الداخلية المكلف بالحكومة المنتهية عماد الطرابلسي، زيارة لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للوقوف على آخر الترتيباتلترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين طواعياً إلى بلدانهم، وذلك بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومدراء الإداراتوالضباط بالجهاز وسفراء ومسؤولين بدول المهاجرين.

وأكد الطرابلسي في مؤتمر صحفي إن بعض الدول والمنظمات الدولية تسعى لتوطين المهاجرين في البلاد ، واشار إلى انه تم اغلاق بعضمراكز الإيواء التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة لغرض المتاجرة وإرسالهم عبر البحر.

وبين أنه سيتم تجهيز الحدود الليبية مع تونس لأول مرة بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية وسيتم نشر قوات على طول الحدود .

ويذكر أن عدد المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم طواعياً 250 مهاجر من جنسيات مختلفة من الصومال والسودان ونيجيريا وبنغلادش.