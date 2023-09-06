عقب منشوراته الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.. عبدالمالك المدني يواجه تهمة التحريض على إسقاط حكومة الدبيبة

العنوان-مصراتة

أعلنت أسرة الناطق الأسبق باسم غرفة عمليات بركان الغضب، عبد المالك المدني، اختطافه من أمام منزله بمدينة مصراتة ظهر اليوم الأربعاء من قبل قوة أمنية.

وقالت أسرة المدني أنه جرى اقتياده بسيارات مدنية من مصراتة إلى طرابلس، وأنه يتواجد حالياً في مقر الأمن الداخلي في الدريبي.

ولفتت أسرة المدني أن ابنها تم توجيه تهمة التحريض على إسقاط الحكومة بكتابة مناشير على مجموعات واتساب وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي مشييرة إلى أن الحكومة استغلت منشوراته الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

وفي وقت سابق قالت أسرة المدني إن المدني اختطف على تمام الساعة 12:30 ظهرا اليوم، ولم يتمكنوا من الوصول إليه أو معرفة الجهة التي قامت باقتياده في مصراتة.