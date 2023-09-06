النائب العام يأمر بحبس مدير مصرف الوفاء الرئيسي

أمر النائب العام بحبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي؛ ومسؤول الاعتمادات المستندية في المصرف، بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروع، وتمكين المستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحد وعشرين مليون دينار دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.

واستقصى مكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع مصرف الوفاء الرئيسي؛ فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير الفرع؛ ومسؤول الاعتمادات المستندية إلى تمكين المستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحد وعشرين مليون دينار دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له؛ فانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.